Deze week trekken we met Z-Digital Transformation naar de drukkerijgroep Graphius in Gent, die dankzij schaalvergroting en digitalisering haar toekomst verzekert. We bezoeken Euronav, de rederij die via het internet of things zijn transporten duurzamer maakt. In Pairi Daiza vernemen we hoe een energiemanagementsysteem helpt om de klimaatambities waar te maken. En de nieuwe campagne Become Digital moedigt Belgen aan om hun digitale vaardigheden aan te scherpen.