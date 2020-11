H2O Group is een groep van watergebonden bedrijven, met onder meer een aannemerij in waterbouw, een scheepshersteller en scheepsagent. Twee jaar geleden startte de digitalisering en automatisering van de individuele bedrijven. Het doel is papierloos te gaan werken, de efficiëntie te verhogen en de communicatie te verbeteren. Tijdens de Covid-periode is de digitalisering in een stroomversnelling gekomen.