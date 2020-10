Konings is ontstaan in 1946 uit een stokerij, en is uitgegroeid tot een afvuller die dranken produceert en afvult in blikjes, flessen of Tetra-packs in op 6 sites in 4 landen. In volle lockdown werd een nieuwe, volledig geautomatiseerde productielijn geplaatst in haar fabriek in Borgloon, goed voor een investering van 15 miljoen euro. De lijn heeft een beter rendement, minder milieu-impact en is zuiniger in energieverbruik.