De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten zijn het grootste museum van beeldende kunsten in België. Ze bestaan uit 20.000 kunstwerken die vandaag zowel ontsloten worden in de museumzalen, als virtueel via allerlei digitale toepassingen. Het museum startte 20 jaar geleden met het digitaliseren van zijn collectie en wil dat nu ook verder uitbreiden met zijn archieven en bibliotheek.