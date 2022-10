De rode draad in deze aflevering is een portret van maatwerkbedrijf WAAK uit Kuurne, dat zijn doelgroepmedewerkers begeleidt met diverse technologieën. Voorts hebben we aandacht voor het nieuwe 5G Lab bij Howest in Kortrijk, waar bedrijven samen met studenten nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen, en voor elektriciteit 4.0: het concept waarbij digitalisering en elektrificatie hand in hand gaan.