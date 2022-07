Deze week neemt Z-Digital Transformation u mee naar Orizio Group, bekend van Sabca en Sabena Engineering, een internationale referentie in onderhoud en ontwikkeling van vliegtuig- en ruimtevaartapparatuur. We trekken naar het nieuwe B&B Hotel in Hasselt, waar digitale toepassingen steeds belangrijker worden. We bezoeken het nieuwe ziekenhuis Montlégia in Luik, dat beschikt over een energievoorziening op maat. En in Eindhoven ontdekken we het project "Flying forward 2020", dat onderzoek voert over hoe onbemande drones kunnen opereren in stedelijke omgevingen.