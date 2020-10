Puratos is een Belgische internationale groep, die ingrediënten produceert voor bakkers, patissiers en chocolatiers. De vestiging in Andenne werd opgestart in 1994 en vervaardigt enzymen, gistextracten en zuurdesem. Sinds de start wordt voor elke nieuwe investering onderzocht welke digitale opties geïntegreerd kunnen worden. Op die manier evolueert Puratos Andenne naar Industrie 4.0 en wordt de fabriek steeds performanter.