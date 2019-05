Roger & Roger is een bedrijf dat aardappelchips, tortillachips en aardappelsnacks produceert, zowel onder private label als via het eigen merk Croky. Het bedrijf investeert al sinds zijn oprichting 20 jaar geleden in informatisering en automatisering. Dat heeft ondermeer te maken met het feit dat het 2 miljoen zakjes chips per dag produceert en moet voldoen aan de regels rond traceability in de voedingssector.