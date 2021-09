Kranenfabrikant RVB werd opgericht in 1935 en is vandaag de enige producent van kranen in België. Haar kranen worden vooral gebruikt in residentiële woningen, in prestigieuze sterrenhotels en in openbare gebouwen. Dankzij automatisering en digitalisering kan het bedrijf producten met een hoge toegevoegde waarde blijven produceren in België en de kosten onder controle houden.