In deze aflevering maken we kennis met kennis met Schuilenburg, een Belgische specialist in koffiebranders en baristamachines. De kmo is meer dan 100 jaar oud en werkt volop aan digitale innovatie. Daarnaast trekken we naar Garage Haeck in Gent, waar digitalisering een prioriteit is. We leren hoe logistiek bedrijf Eddie Stobart een laadpalenpark kon installeren in Genk. En we vernemen alles over artificiële intelligentie in taaltechnologie.