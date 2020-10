skeyes is het Belgische bedrijf dat 7 dagen op 7 zorgt voor veilig vliegverkeer vanaf alle luchthavens in ons land en voor het verkeer dat over België vliegt. De digitalisering is hier al lang aan de gang. Skeyes werkt nu volop aan digitale verkeerstorens, die veel meer zullen hebben om ook het droneverkeer in het luchtruim te regelen.