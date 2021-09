Volvo Car Gent werd opgericht in 1965 en telt nu 6.500 medewerkers. Vorig jaar liepen er bijna 200.000 wagens van de band. Sinds 2019 beschikt het bedrijf over een eigen batterijfabriek. Het investeert in automatisering en 3D printing en gebruikt data om zijn productie slimmer, veiliger en efficiënter te maken. b