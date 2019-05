Zoutman is een Belgisch familiebedrijf, gespecialiseerd in de verwerking van zeezout. De zoutmarkt is een markt die stabiliseert. Toch slaagt het bedrijf erin dankzij investeringen in digitalisering en specialisatie, om jaarlijks nog te groeien. Zoutman maakte onder andere werk van e-CMR en een systeem voor telemetrie.