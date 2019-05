Arvesta in Leuven is de grootste full-service partner van de boer en tuinder. Arvesta zet hoog in op vorming en opleidingen en investeert daarom al enkele jaren in het project Duaal Leren. Arvesta werkt op dit moment met een 20-tal studenten. Zij draaien zoveel mogelijk mee als volwaardige werknemers. Een win voor de studenten, de hogescholen en universiteiten en voor Arvesta zelf.