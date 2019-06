HEAT staat voor Hands-on entreprise architect training en is een duale masteropleiding voor high potentials. We volgen Maxime van KBC die als toekomstige entreprise architect KBC moeten helpen om te evolueren in een wereld in verandering. Maxime volgt les en loopt ook stage in bedrijven uit andere sectoren, waaronder Carrefour. Een goed voorbeeld van levenslang leren. Het HEAT-programma wordt ingericht door het ICT-strategiebedrijf Inno.com.