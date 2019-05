Om het nijpend tekort aan AI-experts aan te pakken, startte Microsoft samen met vijf van zijn partners en codeerschool BeCode, met de allereerste AI-school in België. In april startten een kleine dertig studenten met de opleiding op de campus BeCentral in Brussel. Ze werden geselecteerd uit honderden kandidaten. De opleiding is gratis en open voor iedereen. Voorkennis van programmeren en statistiek zijn minder belangrijk. Motivatie des te meer.