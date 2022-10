Wereldwijd is EdTech aan een opmars bezig, maar hoe scoren onze Belgische EdTech-bedrijven op wereldvlak? En wat kunnen we van andere landen leren om tot echt innovatieve oplossingen te komen? In deze tweede aflevering zoomen we in op EdTech in Scandinavië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en tonen we het belang van (internationale) samenwerking om in de sector succesvol te kunnen zijn.