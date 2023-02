De sector van de educatieve technologie heeft de wind in de zeilen en digitalisering van onderwijs en training in bedrijven doet de vraag naar edtech-oplossingen toenemen. Er tekenen zich voor 2023 ook een aantal duidelijke trends af, die voor edtech-bedrijven opportuniteiten kunnen creëren. Dat blijkt in ieder geval uit een marktstudie van , de hub die onderzoekers, scholen en bedrijven verenigt.