In 2021 werd wereldwijd ruim 20 miljard geïnvesteerd in edtech startups en scale-ups, een kwart meer dan het jaar ervoor. Ook in 2022 zet de stijgende tendens zich door, zeker in Europa, dat wat achterliep. Maar toch blijft het vinden van financiering soms moeilijk. Wanneer het risico te hoog is, haken klassieke financiële instellingen af. Gelukkig kunnen starters en groeiers dan terecht bij durfkapitaalverstrekkers zoals Be Angels, om hun financiering rond te krijgen.