Levenslang leren is een beleidsprioriteit: overheden zien er een middel in om meer mensen langer op de arbeidsmarkt te houden. Maar de leercultuur in ons land kan nog een stuk beter. Eén van de middelen die kan helpen om de participatie aan training en opleiding te stimuleren, is L&D tech, of technologische oplossingen en hulpmiddelen voor learning & development.