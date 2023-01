Door de war for talent speelt het mobiliteitsbeleid van een werkgever een steeds grotere rol in de beslissing van kandidaat-werknemers. Vroeger volstond een salariswagen of abonnement vooropenbaar vervoer, vandaag maken bedrijven werk van een ruimer mobiliteitspakket. Fleetmanagers en hr-afdelingen zoeken oplossingen om in te spelen op de individuele noden van werknemers en doen daarvoor een beroep op gespecialiseerde dienstverleners.