De vergroening van het Belgische wagenpark staat hoog op de politieke agenda. Tegen 2026 zijn enkel wagens die geen broeikasgassen uitstoten, zoals elektrische auto's, nog 100 procent fiscaal aftrekbaar. De toekomst van de bedrijfswagenparken is dus elektrisch. Een evolutie die door veel bedrijven al in gang gezet is. Zij zoeken daarbij naar oplossingen die de complexiteit van het diversere wagenpark helpen vereenvoudigen.