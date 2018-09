Z-Energy (18): Een nieuwe interconnector met Duitsland 11/09/18

Het Belgische elektriciteitsnet beheren, gebeurt almaar meer in een internationale context. Ons hoogspanningsnet is vandaag al verbonden met Frankrijk en Nederland. In 2019 komt NemoLink, de onderzeese interconnector met Groot-Brittannië, in dienst. En tegen 2020 wordt een nieuwe verbinding met Duitsland operationeel. De werkzaamheden voor het Alegro-project zijn begin dit jaar gestart.