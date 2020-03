Lokale overheden spelen een belangrijke rol in het Belgische milieu- en klimaatbeleid. Meer dan 400 steden en gemeenten ondertekenden reeds het Burgemeestersconvenant en engageerden zich om de CO2-uitstoot fors te verminderen. Ook de stad Mechelen deed dat en stelde een Klimaatplan 2030 op om de doelstellingen te halen. De nieuwe bibliotheek Het Predikheren, die onderdak kreeg in een gerenoveerd kloostercomplex, is een voorbeeld van hoe de stad haar patrimonium energiezuiniger maakt.