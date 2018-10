Z-Energy (21): Schaalvergroting in de energiesector - 02/10/18

De energietransitie is in volle gang en dat leidt in het energielandschap ook tot wijzigingen. Zo hebben de Vlaamse netbeheerders Eandis en Infrax besloten om te fusioneren tot één bedrijf. Het nieuwe Fluvius is sinds deze zomer operationeel.