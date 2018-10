Z-Energy (24): De rol van gas in de energietransitie - 23/10/18

Aardgas blijft nog steeds een dominante bron in onze energievoorziening. Hoewel het verbruik jaar na jaar een beetje daalt, zal gas ook in de toekomst nog een belangrijke rol spelen in de energiemix. Er wordt onder meer werk gemaakt van hernieuwbare vormen van gas.