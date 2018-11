Z-Energy (28): Groen gas in het aardgasnet - 20/11/18

Het vergroenen van onze energiebevoorrading is in volle gang. De Kempense afvalintercommunale IOK heeft geïnvesteerd in een Energieconversiepark in Beerse. Daar wordt groen gas geproduceerd, dat geïnjecteerd wordt in het aardgasnet. Aan het project ging een studie van het onderzoekscentrum VITO vooraf.