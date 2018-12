Z-Energy (30): Testlabo's voor de digitale meter - 04/12/18

2019 is het jaar waarin de digitale meter zijn intrede doet in Vlaanderen. De meter maakt het mogelijk om via een betere monitoring en slimme toestellen of toepassingen minder energie te verbruiken. Netbedrijf Fluvius heeft in Gent en Genk twee testlabo's ingericht voor de digitale meter, samen met de UGent, imec en Energyville.