Als centraal gelegen nationale luchthaven gelegen is Brussels Airport de ideale toegangspoort van Europa. Voor de uitbating is Brussels Airport Company verantwoordelijk. Voor dit bedrijf staat de duurzame ontwikkeling van de luchthavenactiviteiten centraal. Warmtekrachtkoppelingen hebben in diverse sectoren al hun nut bewezen. Maar er komt toch heel wat kijken bij de installatie van een WKK op een luchthaven.