Onze mobiliteit evolueert gestaag naar meer duurzaamheid. We zien dat aan de evolutie van elektrisch rijden, maar ook aan het toenemende succes van CNG-voertuigen. Busbedrijf Keolis, dat ruim 2.800 voertuigen heeft, heeft in zijn vestiging in Neder-over-Heembeek enkele bussen op CNG in dienst genomen. Ook de gemeente Watermaal-Bosvoorde heeft recent een eerste bus op CNG gekocht.