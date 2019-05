De energietransitie is geen makkelijke opdracht, zeker niet in België, waar de bevoegdheid over energie en klimaat verspreid zit over vele beleidsniveau's. Ook de lokale overheden hebben een belangrijke rol te vervullen. Netbedrijf Fluvius, de fusie van het vroegere Eandis en Infrax, wil hen daarbij ondersteunen.