Bijna 40% van de gebouwen in Europa zijn niet energie-efficiënt. Een grondige renovatie dringt zich dus op. Om dat proces te versnellen sloegen een aantal bedrijven en onderzoekspartners onder leiding van VITO-EnergyVille de handen in elkaar. Met het DITUR-project willen ze steden helpen om renovatie van residentiële gebouwen te stimuleren. Aalst was de eerste stad die als partner intekende.