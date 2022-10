Als we tegen 2050 de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we nog meer hernieuwbare grondstoffen inzetten. Biomassa, afkomstig uit de rest- of nevenstromen van planten en dieren, kan een duurzaam alternatief vormen voor milieubelastende materialen, zoals bijvoorbeeld leer. B4Plastics uit België en Bioscienz en Millvision uit Nederland hebben hun kennis samengebracht en een nieuw soort textiel ontwikkeld, met Europese steun.