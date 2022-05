De bouwsector heeft in toenemende mate aandacht voor energie-efficiëntie en duurzaamheid. Dat leidt tot een stijgende complexiteit in de HVAC-installaties. Een voorbeeld van zo'n complex project waarvoor een oplossing op maat werd uitgewerkt, is het wooncomplex Leiekouter. Voor deze ontwikkeling van 51 wooneenheden in hartje Gent werd geopteerd voor een gaswarmtepomp.