België is één van de grootste tomatenexporteurs in Europa. Niet alleen zet de sector fors in op nieuwe teeltmethodes en moderne productiesystemen. Ze wordt ook steeds groener. Tomatenkwekerij Greet Biesbrouck uit Pecq is daarvan een mooi voorbeeld. Het tomatenbedrijf voorziet zelf in zijn energie, door middel van een warmtekrachtkoppeling en beschikt over een slim digitaal platform voor de aansturing ervan.