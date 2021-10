Voor de bouwsector is duurzaamheid een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. En daarvoor is verregaande innovatie nodig. Bouwgroep Cordeel uit Temse is een voorbeeld van een bedrijf dat door de integratie van nieuwe technologieën zijn eigen infrastructuur en activiteiten energiezuiniger heeft gemaakt. De groep wil op die manier haar klanten tonen dat geïntegreerde oplossingen zowel duurzaam als economisch interessant zijn.