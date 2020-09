Heel wat steden en gemeenten willen in het kader van klimaatdoelstellingen of een burgemeestersconvenant versneld hun verlichting moderniseren. Zo coördineerde Fluvius in opdracht van het Mechelse stadsbestuur de relighting van de gekende Sint-Romboutstoren. De aanpassingswerken werden tijdens de zomervakantie afgerond.