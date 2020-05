De energietransitie wordt steeds concreter. Ook traditionele sectoren maken werk van innovaties om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Voor transport en verwarming wordt volop ingezt op alternatieve vloeibare brandstoffen. Zo loopt in ons land een proefproject waarbij FAME, een biobrandstof op basis van natuurlijke oliën of gebruikte frituurolie, wordt gebruikt in een verwarmingsinstallatie.