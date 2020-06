Lokale overheden hebben een belangrijke rol te vervullen in de energietransitie. Door hun beleidskeuzes kunnen ze ook een voorbeeldrol opnemen. Dat besefte ook de gemeente Ham-sur-Heure. Ze investeerde voor haar voertuigenpark bewust in wagens op CNG. Op termijn zal de gemeente over een eigen CNG-pomp beschikken, een project in samenwerking met netbeheerder ORES.