Op het Researchpark in Zellik is het Green Energy Park geopend, een proeftuin van Flux50 met steun van de Vlaamse overheid. In de proeftuin worden nieuwe technologieën getest die kunnen bijdragen aan de energietransitie. Er wordt samengewerkt met onderzoekers van de VUB, het nabijgelegen UZ Brussel, een hele reeks technologiebedrijven en netbeheerder Fluvius. Bedoeling is de ontwikkeling van innovatieve toepassingen te versnellen door ze in een praktijkomgeving te testen.