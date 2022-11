In Zellik is de bouw gestart van Nexus, een state-of-the-art datacenter. Initiatiefnemers zijn de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel. Voor hen is een goede en veilige IT-infrastructuur cruciaal om hun werking in de toekomst te garanderen. Daarnaast maakt het datacenter uitsluitend gebruik van hernieuwbare energie en recupereert het restwarmte om de omliggende bedrijven en huizen te verwarmen.