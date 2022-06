De prijsexplosie voor gas en elektriciteit als gevolg van de oorlog in Oekraïne doet vragen rijzen over hoe de klimaatambities en de betaalbaarheid van ons energieverbruik met elkaar kunnen worden verzoend. Op Batibouw was verwarming dit jaar dan ook een belangrijk thema. Zo biedt een hybride gaswarmtepomp een goede oplossing om het energieverbruik te laten dalen en minder CO2 uit te stoten.