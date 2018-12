Z-Energy: Nemo Link, de nieuwe hoogspanningsverbinding met Groot-Brittannië 11/12/18

Het Belgische en Britse hoogspanningsnet zijn voortaan rechtstreeks met elkaar verbonden. In Brugge werd namelijk Nemo Link officieel in dienst gesteld. Dat is een dubbele stroomkabel onder het kanaal, die toelaat om tot 1.000 MegaWatt aan elektriciteit naar Groot-Brittannië te sturen of van daaruit te ontvangen.