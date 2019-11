Drones bieden interessante perspectieven voor zeer diverse bedrijfstoepassingen. Om de mogelijkheden in de praktijk te verkennen en de nodige ervaring op te doen, vormden een reeks bedrijven - waaronder hoogspanningsbeheerder Elia - een consortium voor het onderzoeksproject Safir. De testen, in afgebakende zones in en rond de Antwerpse haven, leverden erg nuttige informatie op.