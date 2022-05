Onze maatschappij staat voor grote uitdagingen op het vlak van energie. We moeten minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en dus is er nog meer hernieuwbare energie nodig. Die energietransitie is maar mogelijk door de digitalisering van onze energienetten. Netbeheerder Fluvius wil in deze transities een pioniersrol innemen en organiseerde de voorbije maanden een aantal partneravonden voor installateurs.