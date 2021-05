Slimme technologische toepassingen kunnen de energietransitie versnellen. Alleen is de kloof tussen een idee en de valorisatie ervan in de praktijk vaak groot. Op het wetenschaps- en technologiepark Thor Park in Genk krijgen bedrijven en onderzoeksinstellingen de kans om toepassingen te ontwikkelen rond slimme energie en slimme maakindustrie.