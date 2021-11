Op het Researchpark in Zellik is het Smart Village Lab geopend, een levensechte proeftuin van Green Energy Park vzw met steun van tal van partners waaronder de Vrije Universiteit Brussel, UZ Brussel, Flux50 en de Vlaamse overheid. Bedoeling is om op deze site de krachten van de academische wereld en bedrijven te bundelen om zo onderbouwde antwoorden te kunnen bieden op de vraag hoe de energietransitie gerealiseerd kan worden. Het is een unieke plaats om de klimaatambitie inzake hernieuwbare energie waar te maken.