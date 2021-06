Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik en de CO2-emissies in Europa. De proeftuin Snowball in Kortrijk wil dat probleem structureel aanpakken door ondernemers bij elkaar te brengen en hen samen met onderzoekers te laten nadenken over duurzamere energieconcepten. De wisselwerking tussen bedrijven en onderzoekers zorgt voor een uniek ecosysteem, waarbij de partners elkaar inspireren.