De energiesector is in volle verandering. Tijdens de vierde Open Innovation Challenge van netbeheerder Elia werden startups over heel de wereld uitgenodigd om verbeterpunten uit te werken die de dagdagelijkse activiteit van transmissienetbeheerders efficiënter maken. Heptasense uit Portugal wist de jury te overtuigen. Zij mogen hun project binnen Elia verder ontwikkelen.