Meer dan de helft van ons energiegebruik gaat naar het produceren van warmte. Dat doen we vooral met fossiele brandstoffen, maar als we minder afhankelijk willen zijn van onvoorspelbare energieprijzen en de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we het anders aanpakken. Met de call 'groene warmte, restwarmte en efficiënte stadsverwarming' zet de Vlaamse overheid ondernemingen aan om dit energievraagstuk verder te onderzoeken.